Типичные ошибки, которые мешают вылечить насморк

Нельзя сморкаться в носовой платок

Врачи перечислили ошибки, которые часто допускаются при лечении насморка.

Самой распространенной из всех является мысль, что насморк можно перенести "на ногах". Ринит в запущенной форме он чреват серьезными осложнениями. Поэтому лучше взять больничный на время недуга.

Если же отлежаться дома не удалось, то следует как можно чаще проветривать рабочее помещение, чтобы избавляться от бактерий. Следует избегать общественного транспорта, так как иммунитет ослаблен и можно поймать повторное заражение.

Не стоит злоупотреблять сосудосуживающими препаратами (спреями и каплями). Их нужно использовать 5-6 дней подряд, а после прекратить. Промываниями тоже не стоит увлекаться, их рекомендуется делать не дольше 15 дней, пишет газета "Аргументы и факты".

Сморкаться тоже нужно правильно – без усилия и напряжения, приоткрыв рот. При этом лучше использовать одноразовые бумажные салфетки, так как тканевый платок копит в себе микробы.

"Мы закрываем одну половинку носа пальцем, сморкаемся другой, потом меняем их, объяснила оториноларинголог Кира Базаркина.

Всецело полагаться на народную медицину – только себе вредить, уверены врачи. Чеснок, лук и мед не должны заменять лекарства, их лучше просто включить в свой повседневный рацион, чтобы поддерживать иммунитет. Промывание носа солью может спровоцировать гайморит на поздних стадиях насморка.

Если с болезнью не удалось справиться в течение 4-5 дней, то следует обратить к врачу. Поскольку вирусная инфекция может переродиться в бактериальную и вызвать осложнения.