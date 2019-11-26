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"А он оборудован унитазом?" Подарок президента Эстонии Зеленскому взбудоражил Сети

16:47
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Народ не упустил возможности подшутить над украинским лидером

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому велосипед. Лидер Украины вместе с супругой прибыли в страну с официальным визитом накануне.

В ходе поездки Зеленский встретился с президентом и премьером, а также ознакомился с военной промышленностью Эстонии. Он также возложил памятник к монументу свободы. Вечером состоялся торжественный ужин.

Народ не сумел сдержать эмоций по поводу подарка. Пользователи твитера оставили множество комментариев под фото Зеленского с подарком, многие припомнили ему историю с унитазами.

- Он унитазы взад хочет вернуть, а она ему велик.

- А он оборудован унитазом? А то как бы чего не случилось.

- Кому как, а для Эстонии это боевая техника, между прочим.

- Зеля рожден был быть объектом для насмешек.

 

В ходе предвыборной гонки Зеленский обещал в случае избрания ездить на работу на велосипеде. После победы на выборах он заявил, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде, потому что это "не безопасно".

Видео: "украденные" с кораблей унитазы принесли к посольству Украины в Москве

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