"А он оборудован унитазом?" Подарок президента Эстонии Зеленскому взбудоражил Сети

Народ не упустил возможности подшутить над украинским лидером
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому велосипед. Лидер Украины вместе с супругой прибыли в страну с официальным визитом накануне.
В ходе поездки Зеленский встретился с президентом и премьером, а также ознакомился с военной промышленностью Эстонии. Он также возложил памятник к монументу свободы. Вечером состоялся торжественный ужин.
Народ не сумел сдержать эмоций по поводу подарка. Пользователи твитера оставили множество комментариев под фото Зеленского с подарком, многие припомнили ему историю с унитазами.
- Он унитазы взад хочет вернуть, а она ему велик.
- А он оборудован унитазом? А то как бы чего не случилось.
- Кому как, а для Эстонии это боевая техника, между прочим.
- Зеля рожден был быть объектом для насмешек.
В ходе предвыборной гонки Зеленский обещал в случае избрания ездить на работу на велосипеде. После победы на выборах он заявил, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде, потому что это "не безопасно".
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