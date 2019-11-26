Колобков о рекомендациях WADA: Россия честно выполнила свои обязательства

Агентство рекомендует дисквалифицировать нашу страну на четыре года

Очередное серьезное испытание для российского спорта. Комитет ВАДА по соответствию рекомендовал наложить четырехлетнюю дисквалификацию на участие всех наших атлетов в международных соревнованиях. Под угрозой отмены оказалось и проведение большинства международных турниров на территории страны. Окончательное решение будет объявлено 9 декабря на исполкоме антидопингового агентства в Париже. Комментируя рекомендации Вада, глава Минспорта Павел Колобков заявил, что Россия честно выполняла свои обязательства, предоставляла всю информацию и отвечала на все вопросы.

Первые признаки надвигающейся бури стали заметны еще в сентябре, после того, как британская Telegraph сообщила миру, что Россию, вероятно, могут отстранить от Олимпиады в Токио. Никаких фактов газета тогда не приводила, ссылаясь лишь на источники в комиссии ВАДА, которая спустя два с лишним месяца изложенные в статье факты подтвердила уже официально. Причем перечень возможных санкций в отношении нашей страны оказался куда шире.

"Комитет предлагает четырёхлетний запрет для России на проведение и участие в международных соревнованиях. Уже отданные России турниры должны быть по возможности переданы другим странам. Это также предполагает, что Россия не сможет претендовать на право проведения Олимпиады-2032", - говорится в решении ВАДА.

Под запретом на четыре года также может оказаться и наш флаг. А российские спортсмены, которых допустят до международных соревнований, смогут рассчитывать лишь на нейтральный статус. Предлагаемые меры в ВАДА напрямую связывают с манипуляциями, которые возможно проводились с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Причем происходило это якобы не только в 14 и 15 годах, но и 2018-м, говорится в докладе. А это означает рецидив, за которым должно последовать жесткое наказание.

"Решения жесткие, беспрецедентные в мировом спорте. Ни одну страну еще на 4 года не лишали права выступать на международных соревнованиях. Эту возможность предоставляет новый кодекс ВАДА. Другой вопрос, как этот кодекс принимали и зачем мировой спорт на это все подписался. Поскольку это ставит Всемирное антидопинговое агентство в ранг бога, который может вершить любые судьбы", - рассуждает спортивный обозреватель Олег Шамонаев.

Или их ломать. Речь ведь идет о тысячах спортсменов, большая часть из которых никогда не принимали допинг. Почему их лишают возможности выступать и защищать честь страны? Но чиновникам ВАДА на них явно плевать. Главное закончить начатое, заодно убрав конкурентов. Те же американцы или англичане скажут только спасибо. И уже говорят. Глава антидопингового агентства США, например, предложению отстранить Россию на четыре года едва ли не аплодировал.

"Очень хорошо, что комитет по соответствию увидел эту проблему. Теперь остается надеяться, что исполнительный комитет ВАДА решится принять должные меры. Они должны защищать "чистых" спортсменов. И для этого нужно принимать не всегда популярные решения", - говорит Трэвис Тайгарт.

Но пока никаких решений не принято. Доклад комиссии ВАДА носит лишь рекомендательный характер. И что из этих рекомендаций утвердить будет решать исполнительный комитет организации, на который сейчас оказывается колоссальное давление. Те же британские СМИ буквально требуют объявить России спортивный бойкот. Отстранить всех атлетов, включая сборную по футболу, которую англичане поливали грязью и перед Чемпионатом мира. Его Лондон предлагал у России отобрать. Теперь же там настаивают на том, чтобы матчи Чемпионата Европы, ряд которых тоже пройдет у нас, из России перенести. УЕФА это пока никак не комментирует, но шансов на то, что организация пойдет на этот шаг минимум, уверен Валерий Газаев.

"Что касается возможного отстранения сборной России от Евро-2020, то не думаю, что УЕФА на это пойдёт, потому что никаких проблем с допингом в футболе у нас не было. К тому же Россия - одна из хозяек этого турнира, поэтому я думаю, что УЕФА не пойдёт на такие меры. К тому же ещё одним аргументом является наш чемпионат мира, который был проведён на высочайшем уровне", - полагает он.

А вот глава международной федерации хоккея на счет отстранения российских спортсменов уже высказался. Причем, вполне однозначно. В 2023 году Россия должна принять сразу два Чемпионата мира - взрослый и молодежный. И, по мнению Рене Фазеля, проблем с этим быть не должно.

"Из разговоров с нашими юристами я думаю, что мы сможем сохранить эти турниры для России. Что касается лично меня, то я всегда был противником коллективных наказаний. Нельзя наказывать всех за проступки, которых конкретные люди не совершали. Нельзя наказывать хоккеистов за то, к чему они вообще не причастны. Сборной России по хоккею в Сочи не повезло. Но она была абсолютно чиста, что доказывают и проверки. И за что тогда её наказывать? Хоккей в принципе чист. Российский, в том числе. И я считаю, что хоккеистов трогать нельзя. Разберитесь с теми, кто был нечист", - призвал он.

Но разбираться в ВАДА не хотят, уже во второй раз пытаясь очернить всех российских спортсменов, за которых в Москве уже пообещали бороться.

"Мы будем отстаивать необходимость честного разговора по любому вопросу, в том числе с точки зрения обеспечения равноправного рассмотрения поведения каждой страны на международной арене. Не бывает так, чтобы один или двое - скажем, Россия и Китай - во всём виноваты и всё нарушают, а все остальные живут по правилам, которые они сами написали, никого больше не спросив, и заставляют всех других уважать эти правила", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

И шансы удержать этот удар, избежав отстранения на четыре года, у России, безусловно, есть. Что подтверждают и чиновники ВАДА.

"Думаю, МОК будет противодействовать этому. На кону стоят власть и должностные позиции. Голосовать будут 12 человек, и я боюсь, что мы будем в меньшинстве. Я сделаю все возможное, чтобы сделать спорт чистым", - пообещала вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд.

На доклад комиссии Всемирной антидопинговой организации в МОК уже отреагировали. Там отметили, что виновных необходимо жестко наказать, при этом подчеркнув, что из документа не следует, что Олимпийский комитет России был в чём-то замешан. А это дает право российским спортсменам на участие в международных соревнованиях. Если они докажут, что никогда не принимали допинг. Как на это отреагирует ВАДА, станет известно лишь 9 декабря.

Александр Панюшкин, Александр Званцев, "ТВ Центр".