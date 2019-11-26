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Путин после разговора с Зеленским встретился с Новаком и Миллером

18:00
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Обсуждалось взаимодействие с Украиной по газу

Владимир Путин обсудил с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером готовность ТЭК страны к работе в зимний период. 

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Владимир Путин: "Как вы знаете и видите, на региональном уровне, к сожалению, всё идет не без сбоев, и это создает немало проблем для людей, которые сталкиваются с этими явлениями. Хотел бы услышать от вас, как себя чувствует и как работает большая энергетика в зимних условиях".

Александр Новак: "В зоне нашего особого внимания находятся, безусловно, такие территории, как Крым, Калининград, иркутская энергосистема, где был паводок, а также Дальневосточный федеральный округ. Здесь мы фактически в ручном режиме работаем с регионами, региональными штабами. Конечно, мы работаем в ежедневном режиме, мониторим ситуацию, и при возникновении технологических нарушений мы принимаем все меры вместе с компаниями для того, чтобы в кратчайшие сроки восстанавливать энергоснабжение. 

Путин: "Как компания?"

Алексей Миллер: "При подготовке к осенне-зимнему периоду проведено 11 комплексов планово-предупредительных ремонтов на объектах и линиях систем газоснабжения. В подземные хранилища "Газпрома" закачено 72 миллиарда 232 миллиона кубов газа. Суточная производительность на начало периода отбора составила 843 миллиона кубометров газа в сутки – это исторический рекорд, – на 31 миллион кубометров газа в сутки больше, чем на предыдущий осенне-зимний период".

Президенту также было доложено, что все крупные системообразующие компании провели подготовительную работу к зиме и получили соответствующие паспорта. Сформированы все необходимые материально-технические ресурсы, подготовлены запасы топлива, на 99% проведена ремонтная кампания. В регионах созданы около 50 тысяч резервных источников энергоснабжения - на случай возникновения технологических нарушений. Кроме того, в этом году было введено, 7700 мегаватт мощностей электростанций, что позволяет обновлять основные фонды и повышать надежность энергетических сетей.

Обсуждался также вопрос российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики. Об этом сообщил журналистам после встречи с президентом глава "Газпрома " Алексей Миллер.

"По указанию президента "Газпром" уже направил украинской стороне официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продления действующего контракта на транзит и по заключению  контракта на поставку газа на Украину. Украина в настоящее время переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, на Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена, и подача заявок на бронирование мощностей должна быть произведена в заранее определенные сроки. Это, конечно же, технические, но очень важные проблемы, которые должны быть решены, и решены как можно скорее", - заявил Миллер.
  

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