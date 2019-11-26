Собянин рассказал о строительстве метро в районах Лианозово и Северный

Длина нового участка составит почти семь километров

Почти двести тысяч пассажиров сегодня до 9 утра воспользовались проездом по Московским центральным диаметрам. Об этом сообщил мэр Москвы в своем твиттере. Сергей Собянин подчеркнул, что это рекорд. По его мнению, новый вид транспорта становится всё более востребованным. Ранее мэр рассказал, что проезд на электричках по МЦД будет бесплатным до 8 декабря. Это необходимо для более тщательной наладки билетной системы.

А на своём сайте Сергей Собянин рассказал о продолжении строительства метро на северо-востоке столицы. Люблинско-Дмитровская линия протянется в Лианозово и посёлок Северный. Длина нового участка составит почти 7 километров. На нём планируют построить три станции. Так "Улицу 800-летия Москвы" возведут вдоль Дмитровского шоссе, в центре большого жилого района. Следующая - "Лианозово" - откроется почти у МКАД (в перспективе она станет крупным транспортно-пересадочным узлом), и "Физтех" уже за московской кольцевой автодорогой.

Все работы по возведению нового участка планируют завершить в 2023 году.