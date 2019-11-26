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Путин рассказал о выборе профессии

17:15
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Президент мечтал стать моряком и летчиком

Президент России Владимир Путин провел открытый урок "Школа завтрашнего дня" в рамках всероссийского форума "Проектория". К ребятам, которые собрались в Ярославле со всей страны, он присоединился по видеосвязи.
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"Я тоже стоял перед выбором — кем стать? У меня были сложные дискуссии с родителями и тренером. Я хотел быть то моряком, то летчиком. Я все примерял на себя. Я приходил в различные учреждения, садился, смотрел, что люди делают, как работают, как разговаривают. Это и были мои "примерочные", - признался Путин.

Он уверен, что жизнь, как и выбор профессии стали сложнее. "Но и ребята лучше, чем мы", - сказал он. Президент во время урока также заявил, что сделать можно всё, так как Россия – страна возможностей.

Молодые люди, которые только начинают карьеру, должны максимально сосредоточиться на результате и идти вперед, отметил Путин. Тем, кому только предстоит найти свое призвание, важно помочь - школы совместно с вузами и крупнейшими российскими предприятиями должны проводить для детей профориентацию.

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