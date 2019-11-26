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Опубликован окончательный доклад МАК о крушении Boeing в Ростове

17:34
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Авиакатастрофа произошла из-за ошибок летчиков

Крушение пассажирского Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году произошло по вине пилотов. К такому выводу пришел МАК. Авиакатастрофа унесла жизни 62 человек.

Как говорится в заключении специалистов, командир разбившегося Boeing впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота. Авиакатастрофе в Ростове также способствовала недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость летчиков.

Самолет разбился при заходе на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании, которые привели к потере контроля за параметрами полета, говорится в заключении специалистов.

Лайнер Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Все находившиеся на борту самолета люди погибли.

Видео: что говорилось в предварительном докладе МАК

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