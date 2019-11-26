В доме историка-расчленителя Соколова провели первую экскурсию

Доцента поставили в один ряд с Раскольниковым, Распутиным и Есениным

Дом доцента истории Олега Соколова, который убил и расчленил аспирантку, включили в пеший туристический маршрут "Кровавый Петербург".

Первую экскурсию провели местные краеведы Дмитрий Витушкин и Михаил Уваров, пишет издание 78.ru. Сначала туристы посетили парадную, где жил герой "Преступления и наказания" Федора Достоевского Родион Раскольников, затем место убийства "целителя" Григория Распутина и гостиницу "Англетер", где умер писатель Сергей Есенин.

А в конце экскурсии людей подвели к дому №82 по набережной реки Мойки. "Из этого дома доцент Соколов выносил останки любовницы", - говорилось в описании экскурсии. Витушкин и Уваров объяснили, что включили дом Соколова в свою экскурсию, чтобы привлечь внимание к теме домашнего насилия в стране.

"Я уверен, что краеведение — это не только древность, но и современность, и для меня доцент Соколов — такой же объект изучения, как Распутин или Раскольников", - объяснил Витушкин.

Однако, учитывая вал критики, которая обрушилась на краеведов, экскурсию к дому Соколова пришлось убрать из списка.

9 ноября в Петербурге из реки Мойки вытащили 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова. Преподаватель упал в воду, когда пытался утопить рюкзак с останками девушки и пистолет. Мужчину задержали. Следователи установили, что доцент застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза еще 7 ноября. Тело расчленил, а от останков избавлялся постепенно.

Погибшая оказалась 24-летней возлюбленной доцента. Вместе они изучали эпоху Наполеона Бонапарта. Соколов признался в убийстве девушки и рассказал, что они несколько лет жили вместе. Мотивом преступления историк назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки". Однако позже стало известно, что после ссоры студентка ушла спать, а историк, затаивший обиду, взял обрез и расправился с ничего не подозревавшей девушкой. Соколов выстрелил возлюбленной в висок.

Доцент во всем сознался, сейчас он находится в СИЗО.