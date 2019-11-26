Доведение до самоубийства: что известно о погибшей в Сочи девушке-следователе

Красный диплом и мечты о полицейской форме

Следственный комитет по Краснодарскому краю завел уголовное дело о доведении до самоубийства 23-летней Марии Клочковой, которая работала следователем отдела МВД по Хостинскому району города Сочи.

Кроме того, по факту инцидента назначена служебная проверка МВД. Из Москвы выехали сотрудники ГУСБ МВД России для оказания практической помощи.

Следствие выяснило, что утром 23 ноября Мария получила огнестрельное оружие и заступила на службу. Спустя время ее тело обнаружили в рабочем кабинете ее коллеги. Они вызвали медиков и сотрудников следственного отдела.

Мария приехала в Сочи из Апшеронска. В этом году окончила университет МВД по специальности "Правовое обеспечение национальной безопасности". Девушка получила красный диплом и мечтала работать по профессии.

Подруга Марии вспоминала, что она была очень целеустремленной и жизнерадостной девушкой, которая никогда не зацикливалась на проблемах.

"Даже если ей не нравилась работа, думаю, она могла бы перевестись или даже просто уволиться", - поделилась знакомая.

Сначала Машу часто видели в компании других следователей, однако затем она начала вести закрытый образ жизни. В последнее время она часто жаловалась на работу и усталость. В квартире погибшей царил беспорядок, хотя девушку неопрятной назвать сложно. СМИ писали, что девушку откровенно возненавидели женщины-коллеги за то, что она привлекала внимание мужчин. Среди них оказался "первый парень" в отделе – некий Алан.

"Ее невзлюбили в коллективе, а он успокаивал. Сказал, что со всеми новенькими такое происходит. Но если она найдет себе хорошего друга, то все наладится", - рассказала kp.ru ("Комсомольской правде") Анна Клочкова, которая называет себя в социальных сетях родной сестрой Марии.

За месяц до самоубийства в отделе случился корпоратив, после которого Алан пригласил Марию в номер отеля. Вечер закончился изнасилованием и скорой, так как у девушки открылось обильное кровотечение. После произошедшего Мария не стала писать заявление в полицию, а вместо этого попросила перевод в другой город.

Но не дождалась. 23 ноября Марию Клочкову нашли мертвой на рабочем месте. Сегодня, 26 ноября, ее похоронили в родном Апшеронске.