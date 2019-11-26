Земля обречена: спасение планеты от глобальной катастрофы провалилось

Парижское соглашение по климату не работает

Концентрация парниковых газов на Земле достигла исторического максимума в 2018 году.

Несмотря на усилия по всем обязательствам Парижского соглашения выбросы углекислого газа в атмосферу продолжаются. В прошлом году его усредненная концентрация составляла 407,6 частей на миллион. Такой уровень парниковых газов наблюдался на Земле 3-5 миллионов лет назад.

Если подобная тенденция сохранится, то экологический кризис на Земле будет стремительно усугубляться. Люди будут чаще сталкиваться с экстремальными погодными условиям, дефицитом воды и глобальным потеплением, пишет издание Science Alert.

Ранее США решили выйти из Парижского соглашения по климату. Президент страны Дональд Трамп заявил, что договоренности вредят американской экономике.