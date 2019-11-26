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Не Москва: назван лучший российский город по качеству жизни

19:49
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Рейтинг составили в Финансовом университете при правительстве России

Казань, Грозный и Тюмень оказались самыми лучшими городами России по качеству жизни. Топ составили эксперты Финансового университета при правительстве России.

При составлении рейтинга учитывались мнения 600 местных жителей. Людей спрашивали о работе местных властей, а также служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции; развитии образования и культурной инфраструктуры; состоянии жилого фонда и благоустройстве города; качестве медобслуживания и общей оценке положения дел в городе.

В десятку также вошли Краснодар, Москва, Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. В частности, столица заняла первое место в рейтинге по уровню культуры и образования.

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