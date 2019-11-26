Медведев и глава Адыгеи обсудили реализацию нацпроектов

Уже освоены 80% средств, выделенных региону на эти цели

Реализация национальных проектов и социально-экономическое развитие Адыгеи стали главными темами встречи Дмитрия Медведева с руководителем региона Муратом Кумпиловым.

Он поблагодарил премьера за включение республики в список из десяти субъектов с индивидуальной программой социально-экономического развития. Это решение позволит повысить реальные денежные доходы населения, справиться с безработицей и снизить уровень бедности в регионе. Говоря о реализации нацпроектов, Кумпилов рассказал Медведеву, что уже освоены 80% средств, выделенных на эти цели. Кроме того, в Адыгее проведены все необходимые торги. Отдельно на встрече остановились на вопросах повышения качества здравоохранения и образования в республике, передает "ТВ Центр".

"Мы проводим большую работу в социальной сфере. На сегодняшний день одновременно в республике строится 12 детских садов: девять полноценных по 240 мест, три – ясельные группы по 120 мест. Сегодня строим большие школы. Одну сдали на 1100 мест. И две школы параллельно строим в городе Майкопе и посёлке Энем", - рассказал глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.

"Хорошо. Всю эту работу необходимую продолжить, чтобы люди чувствовали непосредственно те решения, которые приняты по национальным проектам и в формате республиканской работы. Это и школы, и детские сады, включая ясельные группы, и, естественно, работа в первичном звене здравоохранения", - заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.