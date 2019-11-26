Владимир Путин дал совет школьникам

Переживать из-за отсутствия усидчивости не стоит, уверен президент

Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в открытом уроке "Школа завтрашнего дня", который был организован в рамках форума профессиональной навигации "Проектория". На это мероприятие в Ярославль приехали команды школьников и педагогов со всей страны. Президент ответил на вопросы молодых людей и, в частности, дал им совет, как выбрать будущую профессию.

Фиолетовый гидрогелевый шарик - прототип глаза человека. На нем школьники учатся делать лазерную коррекцию зрения. Такая операция на новейшем оборудовании занимает считанные секунды.

"Он не нагревает глаз, а именно испаряет верхние слои роговицы. Тем самым смещает центр фокуса на сетчатку, туда, где и должен находиться фокус", - сказала школьница из Кемеровской области Диана Шевлюга.

Чтобы можно было делать такие операции и обследовать пациентов удаленно, участники форума придумали специальную мобильную систему.

"Наша система уникальная в мире, она мобильная, она может доезжать до любой точки нашей страны и проводить операции там, где обычные полостные операции проходят", - заявил эксперт Алексей Старков.

На форуме "Проектория" в Ярославле решают совсем недетские задачи. Здесь одаренные девятиклассники программируют искусственный интеллект.

"Выявление данной полезности поможет нам внести в программу, обучить ее так, чтобы она выявляла самые полезные ходы и решения. А впоследствии эта программа поможет военным быстрее принимать решения в подобных ситуациях", - рассказал школьник из Кемерова Данила Воронков.

А тут проектируют замкнутую экосистему, в которой выращивают овощи и фрукты. "Сейчас технология отрабатывается в условиях крайнего севера, в которой "Росатом" имеет интересы, а в дальнейшем можно продолжать и на Марс, и такая система может использоваться для переработки отходов на свалках", - сообщил эксперт Росатома Ильгиз Сабанчин.

В Ярославль приехали более 500 школьников и студентов из 80 регионов страны. Им помогают определиться с призванием, выбрать профессию. Идея форума принадлежит президенту. Владимир Путин выходит на прямую связь во время открытого урока.

"Мы стоим на пороге серьёзных изменений, не только наша страна, весь мир стоит на пороге капитальных изменений связанными с высокими технологиями, которые бурно, на глазах у нас меняют мир. И, конечно, очень важно, чтобы молодые люди смогли определиться, где они могли быть наиболее востребованы, где они смогут добиться максимального результата и реализовать себя на благо своей семьи, своих близких, на благо всей страны", - сказал Путин.

Форум проводится в седьмой раз. Аудитория растет с каждым годом. На связи с Ярославлем 30 тысяч школ по всей стране. Прямо на сцене презентуют приложение, которое помогает выпускникам подобрать профессию по их личным характеристикам. Владимиру Путину задают вопрос, а как он, во времена, когда не было интернета, делал свой выбор.

"У меня лично были желания самые разные, как и у всех молодых людей, и я хотел быть и моряком и летчиком. Я внимательно все это смотрел, изучал. Вот еще раз хочу к этому вернуться. Я примерял на себя все эти профессии, знаете как? Я приходил в какие-то учреждения, садился и смотрел, что люди делают. Куда идут, как разговаривают между собой. Я не преувеличиваю, ничего не придумываю. Нужно вот это на себя примерять. Ты будешь заниматься этим всю жизнь, ты с удовольствием пойдешь туда утром? Вот когда найдёшь эту нишу для себя, тогда поймешь: это мое", - заявил глава государства.

Но этого недостаточно. Нужно много работать над собой, развивать сильные стороны, говорит президент. Одним из главных навыков для успешной работы была и остается усидчивость.

"Я хочу обратиться ко всем, кто нас слушает, не переживайте, по поводу того, что у вас якобы нет усидчивости. Усидчивость появится в тот самый момент, когда вы найдете дело, которому хотите посвятить жизнь. Когда человек занимается любимым делом, он не замечает времени, которое летит вокруг. Он из времени уходит, усидчивость приходит мгновенно. И вот еще один момент, добиваться маленьких, хотя бы маленьких результатов. Как только вы будете заниматься любимым делом и добиваться маленьких результатов, все сложится сразу!" – заявил Путин.

Крупнейшие инновационные предприятия страны прислали на форум "Проектория" своих представителей. Ищут молодые кадры, со свежими идеями и горящими глазами. Лучшие получат гранты на образование и предложения о сотрудничестве.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".