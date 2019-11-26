"Худенький, но герой": в Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от насильника

Его бдительность помогла предотвратить трагедию

В Иркутске юноша спас девятилетнюю девочку от похищения педофила-рецидивиста. Молодой человек услышал крики о помощи ребенка и вместе с прохожим вызволил испуганного ребенка из автомобиля злоумышленника. Его удалось задержать по "горячим следам". Его арестовали, на допросе он сознался в содеянном.

Иркутск. Улица Новаторов. Здесь находятся многочисленные торговые склады. И здесь некоторые местные школьники часто срезают путь к дому. Время около пяти вечера. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление, которое могло обернуться трагедией. Мужчина силой тащит сопротивляющегося ребенка в машину. Позже он расскажет следователям, зачем.

"Он увидел малолетнюю девочку, и в этот момент у него возник преступный замысел, направленный на похищение несовершеннолетней с целью совершения в отношении нее насильственных действий сексуального характера", - сказала старший помощник руководителя СУ СКР по Иркутской области Карина Головачёва.

На кадрах следственного эксперимента 48-летний житель Иркутска в деталях рассказывает и показывает, как заталкивал девятилетнего ребенка в машину. Девочка сопротивлялась, но силы были явно не равны.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.