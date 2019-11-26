Сын Ротару неосторожно влез в скандал с певицей

Всюду ложь и хайп

Руслан Евдокименко, сын певицы Софии Ротару, отреагировал на шумиху, которая поднялась вокруг потенциальных выступлений его матери в России.

49-летний Евдокименко заявил, что его мать никогда не спонсировала украинскую армию в Донбассе и будет выступать там, где пожелает. Агрессивный настрой мужчины сквозил в интервью "Комсомольской правде". В своем комментарии он неосторожно высказал свое отношение к "вашей" и "нашей" странам.

"А то, что грязь начали лить, ну, это уже под чей-то заказ явно, этот троллинг подняли, этот хайп на всю вашу страну. Слава Богу, у нас все тихо и спокойно, у нас есть чем заниматься", - заметил Евдокименко.

Ранее информационное пространство всколыхнула новость о том, что 72-летняя певица намерена выступить в Москве. В декабре Ротару появится на концерте "Песня года", примет участие в фестивале "Легенды ретро FM", а также посетит, по слухам, несколько корпоративов. Певице припомнили отказ от гастролей в России из-за событий на Украине.

Ситуация вокруг Софии Ротару разделила российский шоу-бизнес. Ряд деятелей культуры возмутились планами украинской певицы. Другие высказались в ее защиту и призвали отделять музыку от политики.