Россия показала США свое супероружие

Комплекс "Авангард" встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года

Минобороны России показало инспекторам из США новые ракетные комплексы стратегического назначения "Авангард".

Оружие с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком продемонстрировали в рамках реализации Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заявили в Минобороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, на боевое дежурство ракетный комплекс поступит уже в декабре.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

Видео запуска "Авангарда"