Россия показала США свое супероружие

Комплекс "Авангард" встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года
Минобороны России показало инспекторам из США новые ракетные комплексы стратегического назначения "Авангард".
Оружие с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком продемонстрировали в рамках реализации Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заявили в Минобороны.
Как уточнили в оборонном ведомстве, на боевое дежурство ракетный комплекс поступит уже в декабре.
Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.
Видео запуска "Авангарда"