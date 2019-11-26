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Россия показала США свое супероружие

20:51
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Комплекс "Авангард" встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года

Минобороны России показало инспекторам из США новые ракетные комплексы стратегического назначения "Авангард".

Оружие с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком продемонстрировали в рамках реализации Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заявили в Минобороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, на боевое дежурство ракетный комплекс поступит уже в декабре.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

Видео запуска "Авангарда"

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Пуск ракеты комплекса "Авангард"
Пуск ракеты комплекса "Авангард"
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