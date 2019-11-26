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Рудковская отполировала свой "главный актив" на глазах у сына

21:59
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Фанаты в шоке

Продюсер Яна Рудковская показала, как занимается спортом в домашних условиях.

Светская львица опубликовала видео, на котором прорабатывает мышцы ног и ягодиц, сводя и разводя ноги. Для того, чтобы упражнение было более эффективным, Рудковская надела ленту-эспандер и утяжелители, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Во время утренней тренировки Саша охраняет самое ценное – мамины ноги. Полирую свой основной "актив" как могу )", - подписала ролик продюсер.

Подписчики, вместо того, чтобы взять упражнение на вооружение, принялись критиковать телеведущую за излишнюю откровенность перед шестилетним сыном и показушность.

"Боже какая показуха..... Неужели в это кто-то верит.... Если Вы завтракаете одна! То неужели вы занимаетесь спортом в таких условиях!?"

"Растопырилась перед мальчиком ужас!"

"Надо же так ребенка довести что он всегда ходит поникший!"

" Долго расставляли игрушки для фото, ребенок даже не знает куда ему идти, чтобы кадр не испортить"

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