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Воруженные силы Германии объявили "моду" на фашисткую форму

00:24
  • среда
  • 27 ноября 2019

Народ возмущен фотографией в соцсетях Бундесвера

В Германии разгорелся скандал из-за фотографии с формой гитлеровского вермахта в официальном аккаунте Бундесвера (вооруженных сил Германии) в Instagram.

В подписи к снимку, которую многие сочли оскорблением, форма Третьего рейха называется "модной". Тем временем к шинели прикреплены герб нацистской Германии со свастикой, а также два Железных креста - это высшая награда Третьего рейха, которая вручалась за особые "успехи" в войне.

Неоднозначную публикацию уже прокомментировал пресс-секретарь Министерства обороны Германии, назвав опубликованную фотографию ошибкой. "Подпись к снимку действительно вводит в заблуждение. Фотография будет удалена", - заявил он, пообещав разобраться с ответственными сотрудниками.

На ситуацию отреагировали и в немецком парламенте. "Бундесвер должен немедленно уточнить, как что-то подобное может попасть в их аккаунт в Instagram", - цитирует Bild члена парламента Тобиаса Линднера.

В настоящий момент скандальная публикация уже удалена.

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