Появилось видео с места страшного ДТП с россиянами в Доминикане

В перевернувшемся автобусе было 39 туристов

По последним данным, в результате аварии с автобусом в Доминикане пострадали 27 россиян. Глава отделения российского посольства на курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов рассказал, что одной из пострадавших ампутировали руки.

РИА Новости сообщает со ссылкой на туроператора Anex Tour, что жизнь 20 пострадавших находится вне опасности. Состояние остальных семерых уточняется. Среди раненых двое детей пяти и 12 лет. По неподтвержденным данным, рук лишилась 12-летняя девочка. Со слов Михаила Евдокимова, все пострадавшие проживают в Москве.

В Сети опубликовали несколько видео с места происшествия. На кадрах видно, как у перевернувшегося автобуса работают врачи и полицейские. Транспортное средство перегородило проезжую часть, из-за чего на дороге образовался затор.

ДТП с россиянами произошло 27 ноября на шоссе Корал недалеко от города Игуэй. В автобусе, который направлялся в аэропорт Ла-Романа, находились 39 туристов из России. Автобус перевернулся, когда водитель резко затормозил, чтобы уйти от столкновения с ехавшим впереди грузовиком.

Пострадавших доставили в больницы Санто-Доминго на вертолетах. Доминиканский министр туризма заверил Михаила Евдокимова, что россиянам предоставят всю необходимую помощь. Туристов, которые не получили травмы в ДТП, отправили в гостиницы, чтобы вскоре увезти в аэропорт.