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Появилось видео с места страшного ДТП с россиянами в Доминикане

08:39
  • среда
  • 27 ноября 2019

В перевернувшемся автобусе было 39 туристов

По последним данным, в результате аварии с автобусом в Доминикане пострадали 27 россиян. Глава отделения российского посольства на курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов рассказал, что одной из пострадавших ампутировали руки. 
Видео с места жуткой аварии в Оренбургской области

РИА Новости сообщает со ссылкой на туроператора Anex Tour, что жизнь 20 пострадавших находится вне опасности. Состояние остальных семерых уточняется. Среди раненых двое детей пяти и 12 лет. По неподтвержденным данным, рук лишилась 12-летняя девочка. Со слов Михаила Евдокимова, все пострадавшие проживают в Москве. 

В Сети опубликовали несколько видео с места происшествия. На кадрах видно, как у перевернувшегося автобуса работают врачи и полицейские. Транспортное средство перегородило проезжую часть, из-за чего на дороге образовался затор.

ДТП с россиянами произошло 27 ноября на шоссе Корал недалеко от города Игуэй. В автобусе, который направлялся в аэропорт Ла-Романа, находились 39 туристов из России. Автобус перевернулся, когда водитель резко затормозил, чтобы уйти от столкновения с ехавшим впереди грузовиком. 

Пострадавших доставили в больницы Санто-Доминго на вертолетах. Доминиканский министр туризма заверил Михаила Евдокимова, что россиянам предоставят всю необходимую помощь. Туристов, которые не получили травмы в ДТП, отправили в гостиницы, чтобы вскоре увезти в аэропорт. 

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ДТП в Доминикане
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