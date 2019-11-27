Чип в пчелу: зачем маркировать домашних животных?

Маркировка животных должна быть бесплатной

Сеть обсуждает новые правила маркировки домашних животных. Законопроект разработан Минсельхозом – и до конца года будет внесен в Государственную Думу. Сетевые издания сообщают, что маркировать животных будут с помощью чипов, бирок и татуировок. Единая система идентификации позволит, например, отыскать потерявшееся животное, передает "ТВ Центр".

Но пользователей сети смутил список. Нам сообщают, что регистрировать обязательно придется кошек и собак, мелкий и крупный рогатый скот, верблюдов, оленей, лошадей, ослов, домашнюю птицу, пчел и рыб. Две последние категории вызвали более всего вопросов – куда пчеле вставят чип? Как рыбе будут делать татуировку?

Отметим, что в Евросоюзе давно действует система официального учета и идентификации домашних животных. И обратим внимание на комментарий Минсельхоза - постановку животных на учет и внесение данных в систему планируется осуществлять бесплатно.

Ветеринарные правила учета и маркирования животных будут разработаны после принятия закона. О пчелах и рыбах в комментариях пока ничего не говорят. Так что технология еще не описана.