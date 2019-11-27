ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чип в пчелу: зачем маркировать домашних животных?

08:35
  • среда
  • 27 ноября 2019

Маркировка животных должна быть бесплатной

Сеть обсуждает новые правила маркировки домашних животных. Законопроект разработан Минсельхозом – и до конца года будет внесен в Государственную Думу. Сетевые издания сообщают, что маркировать животных будут с помощью чипов, бирок и татуировок. Единая система идентификации позволит, например, отыскать потерявшееся животное, передает "ТВ Центр".
Чип или татуировка: россиян обяжут маркировать домашних животных

Но пользователей сети смутил список. Нам сообщают, что регистрировать обязательно придется кошек и собак, мелкий и крупный рогатый скот, верблюдов, оленей, лошадей, ослов, домашнюю птицу, пчел и рыб. Две последние категории вызвали более всего вопросов – куда пчеле вставят чип? Как рыбе будут делать татуировку?

Отметим, что в Евросоюзе давно действует система официального учета и идентификации домашних животных. И обратим внимание на комментарий Минсельхоза - постановку животных на учет и внесение данных в систему планируется осуществлять бесплатно.

Ветеринарные правила учета и маркирования животных будут разработаны после принятия  закона. О пчелах и рыбах в комментариях пока ничего не говорят. Так что технология еще не описана.

Новости по теме
Кошка
Кошка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.