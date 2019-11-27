Россия и Украина договорятся по газу?

Будущее газового сотрудничества России и Украины обсудили в программе "События. 25-й час"

Удастся ли двум странам договориться по вопросу поставок и транзита голубого топлива? Будет ли эта тема затронута в Париже, где в рамках нормандского формата встретятся Владимир Путин и Владимир Зеленский? И удастся ли "Газпрому" и "Нафтогазу" достичь соглашений до нового года?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил главный советник руководителя аналитического центра при правительстве России Леонид Григорьев.

"Я надеюсь, все обойдется. Есть такое понятие – газовый новый год, когда без десяти минут полночь с 31-го декабря на 1 января подписывали договора, и все проходило", - сказал он.

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