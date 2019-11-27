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Трамп высказался об импичменте после помилования индеек

09:05
  • среда
  • 27 ноября 2019

Президент США провел символическую церемонию

Президент США Дональд Трамп даже во время церемонии помилования индеек, которая традиционно проходит перед Днём благодарения, не преминул в очередной раз обратиться к теме импичмента, пишут "Известия".
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В розовом саду Белого дома американский лидер простил двум птицам по кличке Масло и Хлеб грехи, и отправил их доживать свой век в заповедник в Вирджинию. Но перед этим иронично высказался о процедуре отстранения его от власти, которую инициировали демократы.

"К счастью, Хлеб и Масло выращивали таким образом, чтобы они могли сохранять спокойствие в любой ситуации. И это им очень пригодится, ведь они уже получили повестки на слушания у Адама Шиффа. Кажется, что демократы обвиняют меня в том, что я слишком мягок к индейкам", - сказал Трамп.

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