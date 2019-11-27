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"Мое сердце": Толкалина официально представила жениха-иностранца

08:48
  • среда
  • 27 ноября 2019

Возлюбленный актрисы живет в Лондоне

Любовь Толкалина впервые рассказала о своем возлюбленном. Актриса официально представила жениха в Instagram.
Стало известно о тайной свадьбе Кончаловского

Толкалина на своей странице опубликовала фото, на котором она в обществе симпатичного мужчины. "Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами — мое сердце уже четыре года живет в самом центре the capital of Great Britain", — подписала снимок бывшая жена Егора Кончаловского.

Имя любимого Толкалина при этом не назвала. Поклонники актрисы в комментариях под фото стали гадать, кому же отдала свое сердце актриса.

Народ разделился на два лагеря – одни узнали в загадочном мужчине российского музыканта и композитора Олега Нестерова. Другие же утверждают, что Любовь встречается с иностранным бизнесменом.

Напомним, что Любовь Толкалина состояла в незарегистрированном браке с Егором Кончаловским. В 2001 году у них родилась дочь Мария. После расставания с режиссером звезде приписывали несколько романов. Недавно ходили слухи, что актриса встречается с лидером группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым.

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