"Мое сердце": Толкалина официально представила жениха-иностранца

Возлюбленный актрисы живет в Лондоне

Любовь Толкалина впервые рассказала о своем возлюбленном. Актриса официально представила жениха в Instagram.

Толкалина на своей странице опубликовала фото, на котором она в обществе симпатичного мужчины. "Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами — мое сердце уже четыре года живет в самом центре the capital of Great Britain", — подписала снимок бывшая жена Егора Кончаловского.

Имя любимого Толкалина при этом не назвала. Поклонники актрисы в комментариях под фото стали гадать, кому же отдала свое сердце актриса.

Народ разделился на два лагеря – одни узнали в загадочном мужчине российского музыканта и композитора Олега Нестерова. Другие же утверждают, что Любовь встречается с иностранным бизнесменом.

Напомним, что Любовь Толкалина состояла в незарегистрированном браке с Егором Кончаловским. В 2001 году у них родилась дочь Мария. После расставания с режиссером звезде приписывали несколько романов. Недавно ходили слухи, что актриса встречается с лидером группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым.