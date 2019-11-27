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Помощи не будет: Трамп наказал Зеленского

08:30
  • среда
  • 27 ноября 2019

Президент США принял решение после разговора с украинским лидером

Американская военная помощь Украине замораживается. Уже предприняты первые шаги, в Палате представителей конгресса оформлены необходимые документы. Журналистам члены бюджетного комитета подробности сообщать отказались – но пообещали, что используют этот факт для процедуры импичмента президента США.
Трамп ошибся в Зеленском

Намерение Дональда Трампа приостановить военную помощь Незалежной его оппоненты – демократы – связывают с требованием американского лидера, выдвинутым в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским. Якобы, хозяин Белого дома давит на руководителя Украины, требуя начать расследование в отношении своего главного политического соперника, Джо Байдена.

Противники Трампа отмечают, что президент для организации расследования украинских дел Байдена отправил в Незалежную своего адвоката Рудольфа Джулиани. Президент же утверждает, что Джулиани послали в Киев другие клиенты, а он к этому отношения не имеет. Тем не менее, как подчеркивают наблюдатели, решение о заморозке военной помощи Киеву Трамп принял после телефонного разговора с Зеленским, передают "Вести".

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