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Неверность Плющенко объяснили отвратительным поведением Рудковской

09:02
  • среда
  • 27 ноября 2019

Фигурист пытался сохранить семью

Парапсихолог Ксения Ужинцева заявила, что отношения фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской зашли в тупик. Ответственность за это она возложила на Рудковскую, которая "задушила" спортсмена своей любовью и якобы подтолкнула его к измене. 
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"Яна Рудковская являлась для Евгения Плющенко эталоном женщины, жены и матери их общего ребенка. Но ее поведение дало перенасыщение эмоций, а желание "задушить партнера своей любовь" может привести к отвращению", - цитирует Ужинцеву портал dni.ru

По словам парапсихолога, отношения знаменитых супругов зашли в тупик из-за властности и эгоцентризма Рудковской, у которой "есть и злость, и ревность". Охладев к жене, устав исполнять ее прихоти, спортсмен якобы бросился в объятия другой женщины. "Евгений Плющенко достаточно долго пытался сохранить семью и договориться с Яной Рудковской. Ее поведение само натолкнуло его на измену, цели рушить семью у него не было", - заявила Ксения Ужинцева. 

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Напомним, недавно на ТВ вышло реалити-шоу "ЯнаСупер", в рамках которого личная жизнь Рудковской и Плющенко оказалась на всеобщем обозрении. Зрители увидели, как супруги выясняют отношениях и пытаются сохранить семью, несмотря на многочисленные проблемы и разногласия.

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