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В России работодатели ищут более миллиона сотрудников

09:45
  • среда
  • 27 ноября 2019

Рост вакансий может привести к увеличению заработной платы

Число вакантных мест в России побило рекорд трехлетней давности. Об этом сообщили в среду в Росстате. По данным ведомства, в нашей стране более 1,1 миллиона предложений о работе.
Кому в России платят хорошо? Названа "вакансия мечты"

Больше всего вакансий зафиксировано в Москве, Подмосковье, а также Санкт-Петербурге (170 тысяч, около 80 тысяч и около 70 тысяч соответственно). По данным экспертов, процесс закрытия вакансий затормаживает неравномерное распределение свободных мест и соискателей по России.

"На конец III квартала самыми дефицитными отраслями являлись консультирование, рабочий персонал, страхование, медицина и фармацевтика, автомобильный бизнес и информационные технологии", - говорят опрошенные "Известиями" специалисты.

Ранее россияне рассказали, какая зарплата им необходима для счастливой жизни. В среднем это около 160 тысяч рублей.

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