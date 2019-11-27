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Турция отказалась защищать Польшу от "российской угрозы"

08:56
  • среда
  • 27 ноября 2019

Позиция Анкары мешает НАТО закрепиться на российских границах

Защищать страны Прибалтики и Польшу от "нападения" России Турция не будет.  Анкара отказалась поддержать соответствующий план, подготовленный в НАТО.
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По мнению представителей Североатлантического альянса, турки, фактически, берут в заложники восточноевропейцев, блокируя одобрение этого военного плана. В НАТО поведение Турции называют разрушительным.

В то же время, Анкара не скрывает, что преследует свои интересы, отмечает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

"Анкара сказала своему посланнику в НАТО не подписывать план и занимать жесткую позицию на встречах и в частных беседах, требуя, чтобы альянс признал силы самообороны курдов террористами в официальной формулировке", — говорится в материале.

В НАТО периодически вспоминают о растущей "российской угрозе". Особенно часто об этом говорят в странах Прибалтики. Нынешний спор – еще одно свидетельство серьезных разногласий внутри альянса. Нынешняя позиция Турции мешает альянсу укрепить позиции в Прибалтике и Польше.

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