Турция отказалась защищать Польшу от "российской угрозы"

Позиция Анкары мешает НАТО закрепиться на российских границах

Защищать страны Прибалтики и Польшу от "нападения" России Турция не будет. Анкара отказалась поддержать соответствующий план, подготовленный в НАТО.

По мнению представителей Североатлантического альянса, турки, фактически, берут в заложники восточноевропейцев, блокируя одобрение этого военного плана. В НАТО поведение Турции называют разрушительным.

В то же время, Анкара не скрывает, что преследует свои интересы, отмечает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

"Анкара сказала своему посланнику в НАТО не подписывать план и занимать жесткую позицию на встречах и в частных беседах, требуя, чтобы альянс признал силы самообороны курдов террористами в официальной формулировке", — говорится в материале.

В НАТО периодически вспоминают о растущей "российской угрозе". Особенно часто об этом говорят в странах Прибалтики. Нынешний спор – еще одно свидетельство серьезных разногласий внутри альянса. Нынешняя позиция Турции мешает альянсу укрепить позиции в Прибалтике и Польше.