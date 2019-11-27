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Брошенная экс-королем Воеводина рассказала о переменах в жизни

09:44
  • среда
  • 27 ноября 2019

Она нашла способ заработать

Оксана Воеводина, которая воспитывает полугодовалого сына от бывшего короля Малайзии Фариса Мухаммада, пошла на курсы повышения квалификации. "Мисс Москва-2015" планирует заниматься косметическим бизнесом. Раньше она получила специальность маркетолога, поэтому рассчитывает развиваться в этом направлении.  
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Несмотря на развод с малазийцем, Воеводина не жалеет о том, что попыталась связать свою судьбу с Мухаммадом. "Благодаря ему у меня прекрасный сын, только за это я ему благодарна. А все остальное - это моя жизнь, и я ее проживаю и принимаю со всеми ее событиями, несмотря на то, нравятся мне они или нет. Сейчас я одна воспитываю сына. Понимаю, что мне нужно выходить на работу, ведь я должна содержать ребенка", - цитирует модель "Комсомольская правда"

Оксана Воеводина допускает, что ради заработка она может уехать за границу, но о переезде пока говорить рано. "Если будет работа за рубежом, то поеду туда. Но пока надеюсь, что все сложится в России", - говорит девушка. 

По словам молодой мамы, сын Леон растет общительным мальчиком. Взрослые разговаривают с ним на разных языках. Он любит музыкальные игрушки, к тому же у него длинные пальчики, поэтому не исключено, что малыш станет музыкантом. "Он очень активный, уже пытается ползать. Ему все интересно, все нужно потрогать, попробовать. А самое нелюбимое - это лежать в кроватке без дела", - рассказала Воеводина. 

Напомним, Оксана Воеводина и Фарис Мухаммад поженились в 2018 году. В январе 2019 года Мухаммад отрекся от престола, а через семь лет развелся с россиянкой. Экс-король Малайзии сомневается, что Воеводина родила ребенка от него. Модель заявила, что узнала о разводе из интернета и что она готова доказать отцовство Мухаммада при помощи анализа ДНК. Она потребовала от мужчины алиментов, однако тот отказался ее спонсировать. 

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