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"Выпад авангарда": в Совфеде оценили призыв к продлению антироссийских санкций

09:34
  • среда
  • 27 ноября 2019

Европа ждет встречи в нормандском формате

Украина не имеет никакого отношения к Евросоюзу и к введенным ЕС санкциям против России. Подпись Незалежной под призывом к продлению ограничительных мер не имеет смысла, считает сенатор Алексей Пушков.
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Глава комиссии Совета Федерации назвал требования МИДов Швеции, Эстонии, Литвы и Украины "выпадом авангарда". Вдобавок, в этом списке лишь три европейские страны – остальные ждут итогов переговоров в нормандском формате, которые запланированы на 9 декабря, написал Пушков в Twitter.

Заявление внешнеполитических ведомств трех европейских стран и Украины появилось на фоне передачи Киеву задержанных в прошлом году в Керченском проливе кораблей. Стокгольм, Таллин, Вильнюс и примкнувший к ним Киев потребовали, чтобы Россия обеспечила "беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море" и свободу навигации.

Комментаторы поста Алексея Пушкова в соцсети объяснили появление таких требований "осенним обострением". Авторов заявления "лузерами с задворков континента" и "кусачими клопами".

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