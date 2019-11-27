"Пол-лица снесло": шокированные россияне описали детали жуткого ДТП в Доминикане

По последним данным, семеро пострадавших - в тяжелом состоянии

В Доминиканской республике госпитализированы 27 россиян после серьезного ДТП с участием автобуса. Машина везла туристов в аэропорт и перевернулась, уходя от столкновения с грузовиком. В салоне в это время находились 39 наших соотечественников.

Путешествие в "райскую" страну для российских туристов закончилось совсем не так радужно, как начиналось. Уже по дороге домой, в аэропорт, автобус столкнулся с грузовиком, который выскочил перед ним на дорогу, и опрокинулся. Авария произошла неподалеку от города Игуэй. В салоне автобуса находились 39 туристов компании ANEX Tour, два гида и водитель. Никто из них не погиб, но как минимум 20 человек получили тяжелые травмы. Среди пострадавших - несколько детей, передает "ТВ Центр".

"Вот девушка лежит, ей пол-лица снесло и на той стороне люди. Лежат все!" – рассказал один из туристов.

15 россиян до сих пор находятся в критическом состоянии. Их госпитализировали в местные больницы. Тяжело травмированных оперируют в больницах Санто-Доминго. В столицу республики туристов эвакуировали вертолетами. По данным российского посольства в Доминикане, одной из пострадавших — 12-летней россиянке — пришлось ампутировать обе руки.

Россияне, которые получили легкие травмы, вылетят домой, в Москву, запланированным рейсом уже в среду. Те, кто останутся в Доминикане, получат необходимое лечение. Все туристы были застрахованы. Для родственников пострадавших организована горячая линия с представителем принимающей компании в Доминикане. Все контакты уже размещены на сайте Ассоциации туроператоров России.

Елена Сахно, "ТВ Центр".