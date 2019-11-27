Трамп: импичмент поможет мне выиграть выборы

В последнее время Трамп не упускает ни одной возможности, чтобы поддеть демократов

Расследование по импичменту, которое проводит Конгресс США, не навредит Дональду Трампу, а наоборот - поможет выиграть президентские выборы. Об этом глава Белого дома заявил, выступая на митинге перед сторонниками во Флориде.

Не имеющая собственных домашних животных чета Трамп регулярно на лужайке Белого дома выгуливает чужих питомцев, передает "ТВ Центр". Поводы для встречи с хвостатыми, пернатыми - все как один знаковые. То собака, загнавшая в угол аль-Багдади. А вот и две помилованные в честь Дня благодарения индейки.

30-летняя шутливая традиция помилования индеек, без сомнения, не более чем телешоу. Рейтинг которого Трамп поднял еще и острыми репликами. Намекнул, что журналисты - производители фальшивых новостей - похожи на стервятников. А сами индюшки напрямую перекликаются с импичментом, ему грозящим.

"К счастью, они сохраняют спокойствие в любых ситуациях. Это очень важно, потому что они уже получили повестки в подвал Адама Шиффа в четверг, это правда. Кажется, демократы обвиняют меня в том, что я слишком мягок с индейками", - сказал Трамп.

Понять полет мысли можно. Упомянутый Адам Шифф - председатель комитета по разведке Палаты представителей. Именно к нему на допрос в рамках инициированного демократами президентского импичмента ходят многочисленные свидетели. Предстоит такая встреча и самому Трампу. Он все-таки вызван в Конгресс в начале декабря. Вот и рассуждает глава государства, где бы ему взять столько же спокойствия, как у индюшек. Ставший камнем преткновения телефонный разговор американского и украинского президентов обрастает новыми подробностями. Издание The Hill рассекречивает показания двух сотрудников Белого дома, которые на допросе у Шиффа якобы сообщили: военная помощь Украине прекратилась ровно 25 июля - в день телефонного разговора.

Другое влиятельное издание, New York Times, сообщает, что, не найдя подтверждения российскому вмешательству в президентские выборы, Трамп теперь ищет украинский след. Госсекретарь Помпео уже грозит новым расследованием. Вашингтон вообще готов ввязаться во все, что представляет корыстный интерес. Козырь в торговой войне с Поднебесной - Гонконг. Американский Сенат принял закон "О правах человека и демократии" в этом специальном административном районе Китая. По сути, указав, как жить дальше гражданам другого государства. В Пекине резонно рекомендовали Вашингтону заниматься своими проблемами. Но все тот же Помпео на волне уличных беспорядков пытается нанести еще один удар.

"Мы призываем правительство Китая немедленно освободить всех, кто был задержан произвольным образом, и прекратить жестокую политику запугивания своих собственных граждан в Синьцзяне. Согласно нашим наиболее точным оценкам, один миллион - это правдоподобное количество лиц, которые были арестованы и лишены своих базовых прав", - сказал он.

На этом бурлящем геополитическом фоне в ближайшее время ожидается затишье. Президент готовится к унизительной процедуре допроса с пристрастием.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".