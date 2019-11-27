Как возрождают рыбную отрасль в Приморье

Сейчас на прилавках почти 60% рыбного филе - иностранное

Во Владивостоке открылся первый завод по переработке белой рыбы. Сейчас он работает в тестовом режиме, но совсем скоро будет выпускать больше 100 тонн готовой продукции в день. Первая партия появится на прилавках уже в феврале и, главное, станет гораздо доступнее импортного филе.

Буквально за несколько минут целый минтай на ленте превращается в чистые кусочки филе. Это производство сотрудники нового завода только осваивают. Работа идет в тестовом режиме. Объемы переработки пока небольшие. Но уже через некоторое время здесь будут выпускать более 100 тонн готовой продукции в сутки, передает "ТВ Центр".

Это первый в Приморье завод по переработке белой рыбы. Его строительство стало возможным благодаря государственной программе "квоты в обмен на инвестиции". Рыбодобытчики организовывают производство, дают рабочие места, и за это получают право на вылов. Суда этой компании готовы выйти на промысел в Охотское море в январе будущего года. Квоты на добычу 14 тысяч тонн сырья уже одобрены профильными структурами.

По некоторым оценкам, сейчас на прилавках магазинов почти 60 процентов рыбного филе - иностранное. Причем, нередко сама рыба родом из России. Здесь ее вылавливают и продают за границу. Там делают готовый продукт и перепродают на российский рынок. В результате цены взлетают в несколько раз. Продукция от новых производств должна заменить импортную и стать доступнее для потребителя. По планам первая партия поступит в магазины в феврале будущего года .

Минтай - один из видов так называемой "народной рыбой". В России в год его вылавливают до двух миллионов тонн. В Приморье эта рыба вошла в специальную социальную программу, согласно которой максимальная торговая надбавка не должна превышать 15 процентов.

Еще один шаг к возрождению рыбной отрасли в регионе – судостроение. Принцип тот же. Верфь строит флот, и за это получает квоты на вылов биоресурсов. Так, например, в обмен на добычу краба на Дальнем Востоке появятся 25 новых судов краболовов. Первый уже начали строить во Владивостоке.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.