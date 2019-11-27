ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как возрождают рыбную отрасль в Приморье

11:48
  • среда
  • 27 ноября 2019

Сейчас на прилавках почти 60% рыбного филе - иностранное

Во Владивостоке открылся первый завод по переработке белой рыбы. Сейчас он работает в тестовом режиме, но совсем скоро будет выпускать больше 100 тонн готовой продукции в день. Первая партия появится на прилавках уже в феврале и, главное, станет гораздо доступнее импортного филе.

Буквально за несколько минут целый минтай на ленте превращается в чистые кусочки филе. Это производство сотрудники нового завода только осваивают. Работа идет в тестовом режиме. Объемы переработки пока небольшие. Но уже через некоторое время здесь будут выпускать более 100 тонн готовой продукции в сутки, передает "ТВ Центр".

Это первый в Приморье завод по переработке белой рыбы. Его строительство стало возможным благодаря государственной программе "квоты в обмен на инвестиции". Рыбодобытчики организовывают производство, дают рабочие места, и за это получают право на вылов. Суда этой компании готовы выйти на промысел в Охотское море в январе будущего года. Квоты на добычу 14 тысяч тонн сырья уже одобрены профильными структурами.

По некоторым оценкам, сейчас на прилавках магазинов почти 60 процентов рыбного филе - иностранное. Причем, нередко сама рыба родом из России. Здесь ее вылавливают и продают за границу. Там делают готовый продукт и перепродают на российский рынок. В результате цены взлетают в несколько раз. Продукция от новых производств должна заменить импортную и стать доступнее для потребителя. По планам первая партия поступит в магазины в феврале будущего года .

Минтай - один из видов так называемой "народной рыбой". В России в год его вылавливают до двух миллионов тонн. В Приморье эта рыба вошла в специальную социальную программу, согласно которой максимальная торговая надбавка не должна превышать 15 процентов.

Еще один шаг к возрождению рыбной отрасли в регионе – судостроение. Принцип тот же. Верфь строит флот, и за это получает квоты на вылов биоресурсов. Так, например, в обмен на добычу краба на Дальнем Востоке появятся 25 новых судов краболовов. Первый уже начали строить во Владивостоке.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

Новости по теме
Завод по переработке белой рыбы
Завод по переработке белой рыбы
Завод по переработке белой рыбы
Завод по переработке белой рыбы
Завод по переработке белой рыбы
Завод по переработке белой рыбы
Завод по переработке белой рыбы
Завод по переработке белой рыбы
Завод по переработке белой рыбы
Завод по переработке белой рыбы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.