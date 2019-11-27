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Отмена концертов Аллегровой вызвала скандал

10:30
  • среда
  • 27 ноября 2019

Поклонники в шоке

В ноябре певица Ирина Аллегрова отменила три концерта из-за низких продаж билетов. При этом жителей Мурманска, как оказалось, не поставили в известность о срыве выступления. 
В Сеть слили редкие фото молодой Ирины Аллегровой

По данным Sobesednik.ru, за один концерт народная артистка России получает не менее тридцати тысяч долларов, а билеты на ее выступления стоят немало - порой до семи тысяч рублей. С недавних пор у Аллегровой появился эксклюзивный билетный партнер, который продает билеты только в интернете. Из-за этого певица якобы лишилась части фанатов преклонного возраста. По этим причинам, предполагает издание, "народ на Аллегрову идти не захотел". 

"В Мурманске народ пришел к концертному залу и увидел закрытые двери, - возмущаются в Сети. - Выступление Аллегровой отменили, но никого о том, что Ирина не приедет, не оповестили. Люди были в ужасе: столько негатива было слышно в адрес Ирины, что не передать словами". 

Поклонники также пожаловались на сложности, с которыми они столкнулись при попытке вернуть деньги за купленные билеты. "Интернет-касса глумится, выставляя невыполнимые требования, лишь бы не возвращать деньги", - пишут в интернете. 

Концертный директор Сергей Лавров сказал, что у россиян снизилась покупательная способность. Немногие могут позволить себе сходить на концерт Аллегровой. "Начиная от середины зала и до конца – распродано все. А на первых рядах есть свободные места. Дорогие билеты покупают плохо. Это означает, что зрительский интерес к Ирине есть, но дорогие места зрители осилить не могут", - объяснил Лавров. 

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