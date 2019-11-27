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Путин поздравил Галину Польских с 80-летием

11:51
  • среда
  • 27 ноября 2019

Она известна по многим ролям

27 ноября отмечает юбилей народная артистка РСФСР Галина Польских. Она полюбилась миллионам зрителей с первой же роли в кино - семиклассницы Тани в "Дикой собаке динго". Фильм завоевал престижные международные награды, передает "ТВ Центр".

На счету актрисы больше 160 картин - среди них "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам", "Тени исчезают в полдень", "Журналист". С днём рождения Галину Польских поздравил Владимир Путин, отметив, что её работы в кинематографе всегда интересны и талантливы. А служение искусству  - пример вдохновенного творческого труда.

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Галина Польских
Галина Польских
Галина Польских
Галина Польских
Галина Польских
Галина Польских
Галина Польских
Галина Польских
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