Путин поздравил Галину Польских с 80-летием

Она известна по многим ролям

27 ноября отмечает юбилей народная артистка РСФСР Галина Польских. Она полюбилась миллионам зрителей с первой же роли в кино - семиклассницы Тани в "Дикой собаке динго". Фильм завоевал престижные международные награды, передает "ТВ Центр".

На счету актрисы больше 160 картин - среди них "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам", "Тени исчезают в полдень", "Журналист". С днём рождения Галину Польских поздравил Владимир Путин, отметив, что её работы в кинематографе всегда интересны и талантливы. А служение искусству - пример вдохновенного творческого труда.