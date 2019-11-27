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В Москве прошло юбилейное заседание Совета по делам национальностей

12:03
  • среда
  • 27 ноября 2019

Совет отмечает 25-летие с момента основания

В столице состоялось юбилейное заседание Совета по делам национальностей при правительстве Москвы - он отмечает 25-летие с момента основания. Представители 27 органов исполнительной власти города, руководители общественных объединений, учёные и эксперты обсудили итоги работы, передает "ТВ Центр".

Главная задача - реализация государственной политики в сфере межэтнических отношений. Как подчеркнули участники, за прошедшие годы Совет стал главной площадкой для взаимодействия руководства города с общественностью.

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Заседание Совета по делам национальностей
Заседание Совета по делам национальностей
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