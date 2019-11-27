В Москве прошло юбилейное заседание Совета по делам национальностей

Совет отмечает 25-летие с момента основания

В столице состоялось юбилейное заседание Совета по делам национальностей при правительстве Москвы - он отмечает 25-летие с момента основания. Представители 27 органов исполнительной власти города, руководители общественных объединений, учёные и эксперты обсудили итоги работы, передает "ТВ Центр".

Главная задача - реализация государственной политики в сфере межэтнических отношений. Как подчеркнули участники, за прошедшие годы Совет стал главной площадкой для взаимодействия руководства города с общественностью.