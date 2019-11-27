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Подари жизнь: 9-летнему Адаму срочно нужна помощь

12:00
  • среда
  • 27 ноября 2019

Как помочь мальчику?

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 9-летнего Адама Эсмурзиева из Ингушетии. У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Ребёнку срочно требуется дорогостоящий препарат. Необходимо почти полтора миллиона рублей. Таких денег у многодетной семьи нет.

Адам сразу же распаковывает подарок – столько радости при виде новой игрушки! Он очень любит машины - вот только сейчас поездки ограничены пределами палаты или даже кровати – иногда у мальчика просто нет сил встать. Адам – особенный, солнечный ребёнок. Родился с синдромом Дауна. Рос, как другие дети, и даже ходил в детский сад – только отставал в речевом развитии. И вдруг в четыре года – простуда, переходящая в пневмонию, безрезультатное лечение и страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз.

Тогда, в 2014-м, Адам впервые попал в Центр Димы Рогачёва. Лечение помогло  и на целых пять лет болезнь отступила. В этом году мальчик даже должен был пойти в школу, но вместо этого – скорая, реанимация. Лейкоз неожиданно вернулся. Уже два месяца Адам снова здесь, постоянно подключён к системе капельниц. Стойко переносит изнуряющее лечение и мечтает скорее вернуться домой, в Ингушетию, к отцу, двум сестрам и младшему братику.

Адам любит играть с другими детьми и кататься на велосипеде. Но почти два месяца ему было так плохо, так сильно болели ноги, что он не вставал с кровати – и только в последние дни начал заново учиться ходить. В свои девять лет он уже прошёл через многое – сильный и терпеливый, каждый день упорно продолжает бороться с тяжёлым недугом.

Он все время просит больше игрушек, больше эмоций - как можно больше жизни. Сейчас мальчику необходим "Онкаспар" - это самый эффективный препарат для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей.

Цена жизни Адама – один миллион 467 тысяч рублей. Именно столько требуется на курс интенсивной химиотерапии. Для семьи, где четверо детей, стоимость неподъёмная. Родители мальчика обратились за помощью в благотворительный фонд "Подари жизнь". Помочь Адаму может каждый – достаточно отправить SMS с указанием любой суммы на номер 6162.

Полина Кастрицкая, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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Адам Эсмурзиев
Адам Эсмурзиев
Адам Эсмурзиев
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11 Подари жизнь: 9-летнему Адаму срочно нужна помощь
Адам Эсмурзиев
Адам Эсмурзиев
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