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"Сажают на иглу": Порошенко нашел главную угрозу суверенитету Украины

10:08
  • среда
  • 27 ноября 2019

Эксперты призывы экс-президента назвали "цирком"

Украинцев снова сажают на газовую иглу, ставя их в зависимость от "страны-агрессора". С заявлением выступила партия бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко. По мнению экс-президента, это главная угроза безопасности Украины.
Миллер указал на недостающую деталь для транзита газа через Украину

"Украину снова сажают на русскую "газовую иглу". Сознательно делают зависимой от страны-агрессора", - сказано в обращении партии "Европейская солидарность". Его авторы призывают не допустить прямых поставок голубого топлива из России.

Ранее о возобновлении прямых поставок говорил министр энергетики Незалежной Алексей Оржель. Эксперты отмечают, что цирк с "реверсом" того же российского газа из Европы партнерам из ЕС давно надоел.

"Торговля с Россией по-прежнему остается. Она была и во времена Порошенко, когда он был президентом. Тогда рассказывали сказки по поводу того, что газ получают из Европы. Всем понятно, что они просто платят дань европейским компаниям за право называть российский газ европейским", — приводит RT мнение украинского политолога и экономиста Александра Дудчака.

Руководство "Нафтогаза" всеми силами блокирует начало поставок из России. Однакоглава министерства энергетики Украины Алексей Оржель с такой позицией не согласен: он назвал подписание соглашения с российской стороной приоритетом для Украины.

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