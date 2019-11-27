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Путину запретили заниматься самбо

10:30
  • среда
  • 27 ноября 2019

Это вид спорта на грани фола

Владимиру Путину запрещали заниматься самбо. Родители в какой-то момент сочли, что активные занятия спортом отвлекают сына от школы. К тому же, выбранный им вид - довольно опасный.
Владимир Путин дал совет школьникам

"Это самбо, им казалось, что-то такое на грани фола. Они говорили: "Ну, это почти драка, поэтому не нужно тебе этим заниматься", — рассказал президент России в фильме "Тренер", который показали на российском телевидении.

Фильм посвящен первому тренеру Владимира Путина – Анатолию Рахлину. Именно ему удалось переубедить родителей будущего президента. Как рассказал российский лидер, Рахлин лично пришел в дом Путиных и объяснил родителям, что спорт только поможет их ребенку в учебе. Кроме того, занятия будут поддерживать его физическое состояние и "помогут по жизни".

Владимир Путин тренировался у Анатолия Рахлина с 11 лет. Секции самбо, которую Рахлин возглавил в 1969-м, исполнилось 50 лет. Заслуженный тренер РСФСР и заслуженный работник физической культуры России умер в 2013 году.

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