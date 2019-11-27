Как законно получить выходной 31 декабря

Способ позволит не потерять часть зарплаты

31 декабря в этом году выпало на вторник, а значит, будет рабочим днем. И пока в Госдуме десятилетиями обсуждают возможность сделать последний день уходящего года выходным, россияне идут на всяческие ухищрения, чтобы не ходить на работу, а посвятить себя приготовлению оливье и селедки под шубой.

Свои рекомендации дал и Роструд. Как рассказал агентству ТАСС замруководителя ведомства Иван Шкловец, получить дополнительный выходной день 31 декабря на законных основаниях можно только, если работодатель пойдет на такой шаг.

Работник может сам взять выходной в счет отпуска или за ранее отработанное сверхурочное время. Однако в этом случае, он потеряет часть зарплаты. Порадовать сотрудников и не лишать их денег, которых перед Новым годом и так не на все хватает, работодатель может, издав локальный нормативный акт.

"Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", - рассказал Шкловец.

Согласно общим правилам, перенос выходных может осуществляться только федеральным законом или решением правительства России, напоминает издание argumenti.ru. В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.