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Зеленскому готовили "коридор позора"

11:01
  • среда
  • 27 ноября 2019

Президента Украины караулили во время его визита в Харьков

Украинские националисты готовили сюрприз президенту страны. Около 500 человек, которых мэр Харькова Геннадий Кернес называет "людьми Авакова", собирались устроить украинскому лидеру "коридор позора".
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Кернес рассказал изданию "Страна.ua" о причинах, по которым он написал гневный пост в соцсетях после недавнего визита президента в Харьков. По словам мэра, ему не понравилось, как представили чиновникам нового губернатора области Алексея Кучера. На мероприятие не пригласили не только градоначальника, но и глав районных администраций и ректоров вузов – по мнению Кернеса, такое решение было "необоснованным".

Вдобавок, у здания областной администрации собрались националисты, которые намеревались выразить свой протест Зеленскому. По словам харьковского мэра, среди активистов были замечены представители Нацкорпуса и радикалы, которые ранее протестовали против "формулы Штайнмайера". В итоге представлять губернатора пришлось в нетопленном помещении авиазавода – таким образом Зеленского уберегли от встречи с националистами.

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