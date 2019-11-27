Фото без прикрас: Пугачеву не узнали без макияжа

Ее друг оценил редкий снимок

В Сети появилось архивное фото Аллы Пугачевой, на котором певица позирует без сценического макияжа и фотошопа.

"Комсомольская правда" опубликовала обложку журнала "Стас" 1995 года, на которой изображена 46-летняя Алла Пугачева. Примадонну сфотографировали без яркого макияжа и под таким ракурсом, что поклонники с трудом ее узнали. В те времена косметология еще не могла творить чудеса и превращать женщин бальзаковского возраста в молодых девушек. Возможно, поэтому певица выглядела естественно.

Издателем журнала "Стас" был музыкант Стас Намин, который до сих пор дружит с Примадонной. Снимок Пугачевой он разместил с ее разрешения. "По-моему, фотография получилась хорошая - Алла на ней глубокая, искренняя, теплая и, мне кажется, очень привлекательная. Просто такой ее мало кто видел - все привыкли к сценическому имиджу", - говорил Намин.

Кстати, недавно Алла Пугачева посетила концерт группы Намина "Цветы". В свет она вышла со стильной прической, которую, правда, оценили не все. Кто-то посчитал, что на голову артистки водрузили воронье гнездо.