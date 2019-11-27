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"Три года борьбы за жизнь": Стриженова слила в Сеть видео с изменившемся после инсульта Носковым

11:13
  • среда
  • 27 ноября 2019

Певец за время болезни заметно располнел и постарел

Екатерина Стриженова опубликовала на своей странице в Instagram видео с Николаем Носковым. На кадрах хорошо видно, как 63-летний певец изменился после инсульта.
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"Живой". Вышла новая песня Николая Носкова, позади три года борьбы за жизнь. Сегодня начинаются репетиции с оркестром. Пожелаем удачи! 9 декабре Коля выйдет перед шеститысячным залом", - подписала видео телеведущая.

Носков за время болезни заметно располнел и постарел. Лишние килограммы - результат постельного режима. Но Николай пытается вернуть себе прежнюю форму - он бросил курить, правильно питается и много ходит.

В декабре артист после долгой реабилитации возвращается на сцену. Носков в 2017 году перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. После этого у артиста диагностировали ишемический спинальный инсульт.

Долгое время певец был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Медики смогли вернуть Носкова к полноценной жизни.

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