Предательство с размахом: россиянин создал компанию по продаже военных секретов

Житель Ижевска решил разбогатеть

Секретные российские разработки в военно-космической сфере стали товаром в компании, которую пытался создать житель Ижевска. Россиянин решил обогатиться на продаже секретных сведений иностранным дипломатическим представительствам.

Как сообщили в УФСБ по Удмуртии, ранее у мужчины был доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. Позже он его лишился – но это не мешало ему строить далеко идущие планы..

"Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться за счет продажи иностранной стороне секретной информации. Своевременные выявление и локализация преступного умысла позволила не допустить нанесение ущерба безопасности Российской Федерации", - сказано в сообщении ведомства.

В Ижевске расположен радиозавод, который изготавливает аппаратуру для космических ракет-носителей, разгонных блоков, спутников, пилотируемых и грузовых кораблей и орбитальных станций. Кроме того, в Удмуртии работает Воткинский завод, специализирующийся на стратегических ракетах "Тополь-М" и "Ярс", оперативно-тактических "Искандерах-М".

Уголовное дело возбуждать не стали – поскольку до самой госизмены дело не дошло. Однако предприимчивому жителю Ижевска объявили официальное предостережение.