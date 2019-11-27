Педиатр назвала самые частые ошибки молодых родителей

Пора пересмотреть свой подход к воспитанию

Заведующая педиатрическим отделением детской городской поликлиники № 39 столичного департамента здравоохранения Олеся Сергеичева рассказала, как вырастить здорового и счастливого ребенка.

Эксперименты с питанием

Организм ребенка развивается, поэтому ему требуется полноценное сбалансированное питание. В детский рацион должны входить белки, углеводы, витамины, минералы, а также животные и растительные жиры. По словам Сергеичевой, детям противопоказаны такие новомодные системы питания, как вегетарианство, сыроедение или интервальное голодание. Родители не должны навязывать малышам свои пищевые привычки! Ведь недостаток необходимых питательных элементов может нарушить обмен веществ или работу желудочно-кишечного тракта, а также вызвать анемию или, например, замедлить рост.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) рекомендуют кормить детей грудным молоком до двух лет и более. "Дело в том, что именно в течение первых лет жизни происходит интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, формируется его иммунитет. Грудное молоко содержит все питательные вещества, необходимые для здорового роста. Также в нем находятся антитела, защищающие младенцев от распространенных детских болезней. Ни одна смесь, даже очень хорошего качества, не может полноценно заменить грудное молоко", - приводятся слова Олеси Сергеичевой на официальном портале московского мэра.

Педиатр отметила, что с шестимесячного возраста детям становится мало питательных веществ, содержащихся в материнском молоке. Ребенка нужно прикармливать мясными, овощными и фруктовыми пюре, а также кисломолочными продуктами. При этом мама может давать малышу грудь один-два раза в сутки. После трех лет, уточнила Сергеичева, дети обычно начинают питаться почти так же, как взрослые.

Отказ от прививок

Олеся Сергеичева заявила, что своевременно сделанные прививки защищают ребенка от опасных инфекционных заболеваний и формируют иммунитет к инфекции на долгие годы. Коклюш, туберкулез, гепатит и многие другие болезни плохо распознаются на ранних этапах, трудно поддаются лечению и чреваты серьезными осложнениями, в том числе пневмонией и заражением крови.

"К сожалению, сейчас молодые родители следуют тенденции отказываться от прививок. Некоторые считают, что вакцинация вызывает осложнения, а инфекционное заболевание, если оно вдруг появится, всегда можно вылечить. Однако это не так. Современные вакцины безопасны для здоровья ребенка, а отказ от прививок подвергает опасности не только здоровье, но и жизнь малыша", - объяснила педиатр.

Самолечение

Это еще одна ошибка, которую допускают молодые родители. По словам Сергеичевой, мамы и папы зачастую неправильно оценивают состояние ребенка и лечат его на свой страх и риск. Бывает, что неверно подобранные лекарства и народные средства только осложняют течение болезни. Подобные случаи иногда заканчиваются госпитализацией ребенка, которому изначально требовались лишь правильная медикаментозная терапия и постельный режим.

Стерильная среда

Олеся Сергеичева рассказала, что родители вредят ребенку, пытаясь всеми средствами защитить его от бактерий, микроорганизмов и вирусов. С этой целью они не открывают окна в доме, ежедневно моют полы с чистящими средствами, запрещают ребенку гулять и так далее. В такой стерильной среде иммунитет малыша не развивается и не учится противостоять внешним угрозам.

Со слов педиатра, новорожденным нужно в 2,5 раза больше кислорода, чем взрослым. Поэтому следует четыре-пять раз в день проветривать квартиру или комнату. "Необходимо помнить, что температура воздуха в комнате для новорожденного ребенка должна быть плюс 23 градуса по Цельсию, для детей в возрасте от одного до трех месяцев - плюс 21 градус. Оптимальная температура в помещении, где находятся малыши от трех месяцев до года, составляет 20 градусов, а там, где живут дети старше одного года - плюс 18", - сообщила Сергеичева.

Кроме того, она напомнила о пользе закаливания. Обтирание, купание или обливание прохладной водой, а также прогулки и подвижные игры на свежем воздухе - все это укрепляет организм ребенка. Однако важно соблюдать ряд правил. Нельзя начинать закаливание во время болезни, а также резко повышать интенсивность и продолжительность процедур. Закаляться нужно регулярно и без перерывов. Желательно делать это в игровой форме.

Гаджеты вместо совместного досуга

По мнению врача, частое использование гаджетов и просмотр мультфильмов плохо влияет на здоровье ребенка. Малышам до трех лет вообще не рекомендуется брать в руки телефоны или планшеты. Дети до семи лет могут пользоваться гаджетами не более 10 минут в день, а сидеть за компьютером - не чаще двух раз в неделю по 15 минут.

"Не стоит надеяться, что гаджет сможет дать ребенку больше, чем общение с мамой и папой. Ведь он недополучает внимания и родительского тепла, постепенно погружается в виртуальную реальность, что в итоге может привести к нервным расстройствам. Кроме того, постоянное лежание или сидение на диване с электронным устройством не лучшим образом отразятся на осанке и зрении ребенка", - заявила Олеся Сергеичева. Она призвала родителей находить время на общение и игры с детьми.