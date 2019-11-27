Выяснились подробности дикого поступка Сердючки на "Х-Факторе"

Звезда смогла удивить всех

Стали известны новые подробности скандального ухода певца Андрея Данилко с украинского проекта "Х-Фактор". Его поступок застал врасплох всех участников шоу.

В 11 выпуске "Х-Фактора" Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, со слезами на глазах объявил об уходе из жюри. Он не смог сделать выбор между группами, претендующими на участие в шоу. По словам артиста, он чувствует себя пустым и не оправдывает надежд начинающих музыкантов. "Я смотрю, а я как придурок, - заявил Данилко. - Я понимаю, насколько это вам важно, но будет честнее, наверное, если я этот проект покину. Потому что, может быть, появится какой-то наставник, который вам поможет".

Позднее выяснилось, что перед этой речью Андрей Данилко вел себя довольно странно: он бесцельно передвигался по сцене, смотрел в сторону с отсутствующим видом и почти не реагировал на реплики коллег. Его неожиданный уход из студии "Х-Фактора" шокировал всех присутствовавших. "Шо це за фигня" и "Нет, я в это не верю" - так отреагировали участники шоу на поступок знаменитости. Некоторые из них не смогли сдержать нецензурных слов, а других от волнения стало трясти.

Ранее появилась информация о том, что у Верки Сердючки возникли проблемы со здоровьем. Артист поспешил отреагировать на эти слухи.