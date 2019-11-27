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Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

14:25
  • среда
  • 27 ноября 2019

Путь между городами займет менее шести часов

Владимир Путин в среду с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, в ходе которой глава государства принял участие в открытии новой платной автодороги М-11. Трасса соединяет северную столицу с Москвой, передает "ТВ Центр".
Сколько будет стоить проезд по новой трассе Москва - Петербург

Эта магистраль идет параллельно с существующей бесплатной трассой М-10 и примет на себя транзитное движение, что позволит преодолевать расстояние между городами значительно быстрее - теперь путь от Москвы до Петербурга составит всего пять с половиной часов.

Общая протяженность трассы - почти 670 километров. Ожидается, что в день по ней будут проезжать около 20 тысяч автомобилей. Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве.

"Это, совершенно очевидно, будет способствовать развитию регионов, по которым трасса проходит, экономика будет лучше развиваться, доступность будет лучше, быстрее", - отметил глава государства.

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