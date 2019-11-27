В Москве обсудили будущее печатных СМИ

В столице прошел отраслевой форум печати

Ключевые вопросы издательского дела и распространения типографской продукции обсудили в среду в Москве на Городском отраслевом форуме печати, передает "ТВ Центр".

В преддверии мероприятия были проведены несколько исследований рынка данной сферы. Они показали: ежедневно в Москве появляется более 10 тысяч новостей, касающихся не только города, но и всей страны. А общая аудитория читателей прессы в столице составляет почти 90 процентов от всего взрослого населения России.

Также выяснилось, что количество зарегистрированных периодических печатных СМИ ежегодно сокращается. По итогам форума будут разработаны решения для развития отрасли.