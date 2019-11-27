Второе чтение: депутаты обсуждают проект бюджета Москвы

Документ проходит II чтение

В среду столичный парламент обсуждает проект бюджета Москвы на следующий год и плановый период до 2022 года. Это второе чтение. Депутаты уже приняли 13 поправок, передает "ТВ Центр".

Всего же их на повестке почти полторы сотни. Коррективы позволят вдвое увеличить расходы на бесплатное лекарственное обеспечение. На высокотехнологичную медицинскую помощь заложить на 30 процентов больше средств, чем сейчас.

Кроме того, на 5,5 процентов увеличить все социальные выплаты, положенные семьям с детьми, а также "детям войны". Но депутатов волнуют и другие вопросы. Например, финансирование социального такси.

"В трехлетнем бюджете на 20, 21, 22 год предусмотрены расходы на приобретение подвижного состава для оказания услуг социального такси в объеме 297 миллионов рублей. То есть в объёме, превышающем размер, указанный в вашей поправке. Эти средства будут направлены на закупку 40 легковых автомобилей и 28 автобусов, что позволит в полном объёме выполнять заявки на перевозку льготных категорий граждан", - рассказала руководитель Департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова.