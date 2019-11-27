Пассажиры рассказали о впечатлениях от МЦД

Диаметры пользуются популярностью у горожан

Пассажиры за неделю после запуска проекта уже привыкли к новому виду транспорта. Почти каждый день фиксируется рекорд по количеству пассажиров. А железнодорожники продолжают отлаживать все системы.

На станциях Московских диаметров у пассажиров карт-бланш: турникеты открыты до 8 декабря, пока тестируется новая билетная система. Уже в первые дни работы Московские диаметры бьют рекорды утренних перевозок: до 9 утра "наземным метро" пользуются около 200 тысяч человек. Для сокращения интервалов движения запущены дополнительные поезда - и не только "Иволги": в новую систему включены электрички и "Аэроэкспрессы" на участке от Одинцово до Окружной на первом диаметре, передает "ТВ Центр".

Московские диаметры связывают разрозненные направления железной дороги - появляются удобные пересадки на метро и МЦК, а еще новые платформы и станции. Например, до "Сколково" можно из центра столицы добраться меньше, чем за полчаса. Новое наземное метро - повод и для водителей отказаться от автомобилей, чтобы не стоять в пробках. Ведь время в пути сократится почти в два раза.

На маршруты первых диаметров вышли "Иволги" второй серии, спроектированные специально для нового наземного метро. В поезде есть велокрепления, полки для багажа. А еще в вагонах новой модификации стало светлее.

Здесь есть все, для того чтобы поездка была максимально комфортной. Wi-Fi, розетки для гаджетов и зарядки для телефона - под каждым сиденьем. В поезде работает система климат-контроля, поэтому, несмотря на минус за окном, внутри вполне тепло даже без верхней одежды.

Из-за большого потока пассажиров составы решили удлинить до 10-11 вагонов. На втором диаметре увеличенные электрички пошли почти сразу, а на первом для этого потребуется время.

В ближайшее время будет налаживаться стабильная работа диаметров: еще планируется проложить дополнительные пути и поставить новые составы.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".