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Москва приготовилась к борьбе с гололёдом

15:16
  • среда
  • 27 ноября 2019

Перед снегопадом обрабатывают все дороги

В Москве готовы к борьбе с гололёдом. 44 столичных базы, расположенные в разных частях города,  обеспечены необходимыми материалами. Их хватит как минимум до конца января. И завоз продолжается, передает "ТВ Центр".

Решение о применении реагентов принимают в дорожной диспетчерской на основании прогнозов погоды специального метеоцентра. Мосты и эстакады, которые остывают быстрее всего, начинают обрабатывать, когда температура преодолевает нулевую отметку.

Перед снегопадом производится обработка всех дорог. Ну а во время очень сильного снегопада идёт интенсивная работа, которая позволяет за три дня привести городские трассы в исходное состояние.

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