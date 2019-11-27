Москва приготовилась к борьбе с гололёдом

Перед снегопадом обрабатывают все дороги

В Москве готовы к борьбе с гололёдом. 44 столичных базы, расположенные в разных частях города, обеспечены необходимыми материалами. Их хватит как минимум до конца января. И завоз продолжается, передает "ТВ Центр".

Решение о применении реагентов принимают в дорожной диспетчерской на основании прогнозов погоды специального метеоцентра. Мосты и эстакады, которые остывают быстрее всего, начинают обрабатывать, когда температура преодолевает нулевую отметку.

Перед снегопадом производится обработка всех дорог. Ну а во время очень сильного снегопада идёт интенсивная работа, которая позволяет за три дня привести городские трассы в исходное состояние.